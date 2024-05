Caerano. Scambia il vicino di casa per l'amante della moglie e lo massacra di botte: 6mila euro di multa al marito geloso

CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - Vede la moglie in auto con un vicino di casa e perde la testa, credendo che sia il suo amante. Al punto da massacrarlo di botte, armato di tirapugni, l'uomo, 52enne di origini albanesi, è stato condannato a quattro mesi per lesioni. Pena convertita in 6mila euro di ammenda. E' stato invece assolto dal reato di rapina che lo vedeva accusato di aver rubato un Cartier da 6.500 euro, in quanto non ci sono prove.