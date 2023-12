Tarvisio. Cade sulla pista da sci: giovane grave, interviene l'elisoccorso. Due persone ricoverate dopo un incidente stradale

TARVISIO (UDINE) - Ieri, sabato 30 dicembre, diversi incidenti sugli sci hanno richiesto dei soccorsi sanitari. Un giovane straniero è stato soccorso dopo una caduta con lo snowboard a Tarvisio.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso che è atterrato sull'elisuperficie vicina alla sede del Distaccamento di Tarvisio dei vigili del fuoco.

L'équipe dell'ambulanza ha preso in carico il giovane uomo per poi affidarlo all'equipe dell'elisoccorso. Quindi il trasporto in volo, all'ospedale di Udine: l'uomo sarebbe in condizioni piuttosto serie. Una giovane donna è stata soccorsa poi nel comprensorio sciistico di Ravascletto-Monte Zoncolan per una caduta sulla neve e portata in codice giallo all'ospedale di Tolmezzo, stabile. Una terza persona, in un terzo incidente, è stata soccorsa nel medesimo comprensorio e portata all'ospedale di Tolmezzo in codice verde.

AUTOSTRADA

Otto persone sono state soccorse dal personale sanitario, a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 23 di venerdì, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, a circa 10 chilometri dall'uscita di Portogruaro, direzione Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l'incidente ha coinvolto due veicoli. I conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai mezzi. Sul posto un'ambulanza proveniente da Latisana, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sul posto il personale dell'autostrada. Il coordinamento è stato tenuto dal Centro operativo autostradale di Udine. Per due persone è stata necessaria l'ospedalizzazione, con trasporto al pronto soccorso del nosocomio di Portogruaro,

POLIZIA STRADALE

La Polizia di Stato, invece, ha portato a termine un nuovo rintraccio. Lo scorso 19 dicembre, in Croazia è stato localizzato ed arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo della Procura Generale di Venezia, un 33enne cittadino serbo, ricercato in Italia perché deve scontare una pena di 3 anni e 11 mesi per diversi episodi predatori compiuti in alcune province del nord Italia. Dall'inizio dell'anno sono 15 le persone rintracciate dalla Polizia di Stato di Udine all'estero con provvedimenti esecutivi delle autorità italiane e 5 le estradizioni eseguite in Italia. Nella maggioranza dei casi si è trattato di persone condannate per reati predatori, ma anche per tentato omicidio ed immigrazione clandestina di nazionalità colombiana (2), albanese (3), croata (2), rumena (6), kosovara (1), Serbia (1), rintracciati in 8 paesi europei diversi (Francia, Spagna, Romania, Belgio, Svizzera, Kosovo, Croazia e Irlanda).