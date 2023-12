COMELICO/CADORE - Oltre 80 soccorsi per incidenti di sciatori in pista in due giorni. Numeri record quelli registrati tra mercoledì e giovedì. Sono forse dovuti in parte alla neve, che non c'è, e alle temperature alte di questi giorni con conseguenze condizioni non ottimali del manto, ma anche al grande afflusso di turisti in vista del Capodanno. Insomma sono giornate intense per la rete dell'emergenza-urgenza dell'Ulss Dolomiti, chiamata a rispondere alle numerose richieste di intervento relative a traumi in pista e malori. Fortunatamente anche ieri, nonostante il superlavoro, non ci sono stati feriti gravi. Ci sono stati però attimi di paura per una ragazzina 12enne di Padova che è scivolata sul ghiaccio sbattendo la testa.

L'ALLARME

Erano le 12.30 di ieri quando una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza di Auronzo è stata attivata per un infortunio lungo il Sentiero della musica, tra le piste di Padola e le Terme di Valgrande, in comune di Comelico Superiore. Una dodicenne di Padova, che faceva parte di una comitiva del gruppo parrocchiale, era infatti scivolata sul ghiaccio, sbattendo la nuca. Individuata dalle coordinate del punto in cui si trovava, la ragazzina è stata raggiunta dai soccorritori, che la hanno trasportata fino al rendez vous con l'ambulanza fatta arrivare alla partenza degli impianti. Fortunatamente non era grave. La 12enne è stata portata in codice verde all'ospedale di Pieve di Cadore dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e poi dimessa.

NEI COMPRENSORI

Il record lo fa sempre Cortina, dove in queste due giornate del 27 e 28 dicembre si sono registrati rispettivamente 14 soccorsi e 12 solo ieri. Segue a ruota Arabba, in comune di Livinallongo del Col di Lana con 11 schianti ieri e 12 il giorno prima. Poi la Marmolada, a Rocca Pietore: anche ieri un incidente in pista ha visto coinvolto un 21enne di Bologna portato all'ospedale di Belluno con l'elicottero Falco di Pieve di Cadore. Il giorno prima l'elicottero era andato anche fuori regione, in Alto Adige, a Corvara (Bolzano) per soccorrere uno sciatore 20enne trasportato in codice di media gravità all'ospedale di Brunico. Sempre nella giornata del 27 dicembre soccorsa anche una sciatrice 50enne caduta sciando nella zona di Capanna Bill in Marmolada. Incidenti anche nel comprensorio di Falcade (4 solo ieri) e del Civetta (si sono registrati 10 interventi nella giornata del 27 dicembre).

LA SQUADRA

L'Ulss aveva spiegato a inizio stagione che «i soccorsi in pista per traumi da sci sono gestiti in sinergia con le forze dell'ordine e le ambulanze aggiuntive». Una task force che sta facendo fronte alle continue emergenze di queste giornate intense sulla neve.