Schianto tra tre auto e una moto: pompieri con le cesoie per liberare un ferito dalle lamiere accartocciate

LUCINICO (GORIZIA) - Qualche minuto dopo le ore 13 di oggi, 17 marzo, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Gorizia è intervenuta sulla SR 56 in località Lucinico (Gorizia) per un'incidente stradale tra 3 autovetture e una motocicletta.

I pompieri giunti sul posto hanno operato con divaricatore e cesoie per estrarre da una delle vetture una persona che era incarcerata tra le lamiere accartocciate. Una volta estratta la persona ferita è stata presa in carico dal personale sanitario ed elitrasportata all'ospedale.Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e Polizia di Stato.