ROSA' (VICENZA) - Finisce con l'auto contro un muretto: macchina sfasciata e ragazza ferita. L'incidente è avvenuto nella notte di domenica 17 marzo, intorno alle 3.20, in via Sacro Cuore a Rosà, nel Vicentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

Giunti sul posto, i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la giovane passeggera, rimasta incastrata nell’abitacolo. La ragazza è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferita in ospedale. Illeso l’autista ventenne. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 circa.