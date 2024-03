Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail, gravissimo un ragazzo di 23 anni

SANTA MARIA LA LONGA - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, a Santa Maria La Longa, dove in via Don Orione, intorno alle 16, un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail.

Si tratta di un ragazzo di 23 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni. Inviata la richiesta di aiuto, all'arrivo dei soccorritori in ambulanza le condizioni del giovane sono apparse subito serie ed è stato disposto il trasporto in codice rosso all'opedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Per quanto di competenza anche i militari dell'Arma, che eseguiti i rilievi del caso, si occuperanno della ricostruzione della dinamica. Tutte le ipotesi al vaglio. Solo gli accertamenti permetteranno di stabilire se all'origine dello schianto ci sia stato un malore da parte del centauro oppure un guasto alla due ruote. Per il momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi, tuttavia a chiarire quanto accaduto saranno solo indagini più approfondite.