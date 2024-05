Vigilantes aggredito a Conegliano. Addetto alla siurezza della Mom preso a pugni da un 17enne, poco prima gli aveva chiesto di abbassare il tono di voce

CONEGLIANO (TREVISO) - Vigilante della Mom aggredito, preso a pugni da un 17enne che stava cercando di calmare. L'aggressione ieri mattina, 14 maggio, nella zona del Biscione, tra piazzale Zoppas e via Colombo. L'addetto alla sicurezza dell'azienda di trasporti ha invitato il giovane, che si trovava nella stazione delle corriere, ad abbassare i toni in quanto stava parlando con un tono di voce sostenuto al cellulare infastidendo gli altri presenti. Il ragazzo si è scagliato contro l'addetto sferrandogli un pugno in testa prima di scappare a piedi. Il 17enne è stato inseguito e fermato dalla polizia locale che lo ha portato al comando dov'è stato denunciato per lesioni aggravate. L'addetto della Mom è stato portato in pronto soccorso dov'è stato medicato e dove gli è stata data una prognosi di 5 giorni.