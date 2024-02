Rissa a Treviso. Due giovanissimi si danno appuntamento in piazza per «la resa dei conti», poi spunta la gang: uno viene accerchiato, volano schiaffi e pugni

TREVISO - Giovanissimi si danno appuntamento in piazza per "la resa dei conti", volano schiaffi e pugni poi intervengono i carabinieri. Il fatto risale allo scorso 25 gennaio, verso le 13, al 112 dei carabinieri di Treviso erano giunte svariate segnalazioni su un assemblamento di molte decine di giovanissimi in piazza Vittoria a Treviso, vicino al Riccati, alla fine delle lezioni. Inviate le pattuglie, i militari hanno sciolto l'assembramento e ripristinato la viabilità congestionata a causa dei ragazzi e hanno raccolto le prime informazioni. Grazie all'analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona e con la collaborazione del personale scolastico, di studenti e genitori, i militari hanno ricostruito quanto stava accadendo. Un minorenne si era dato appuntamento lì con un altro conoscente della stessa età con il quale aveva avuto degli screzi per futili motivi ed era stato affrontato da lui e da altri sei giovani che lo avevano accerchiato e aggredito con spinte, schiaffi e pugni al volto. Il giovanissimo era riuscito a scappare. I giovani sono stati tutti identificati dai militari, si tratta di un maggiorenne e di sei minorenni di 15 e 16 anni, per i quali potrebbero profilarsi delle conseguenze penali.