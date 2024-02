TREVISO - Schiaffeggiata all'uscita da scuola. Stavolta a finire nel mirino di una gang è stata una studentessa minorenne del Riccati. La ragazzina è stata aggredita venerdì intorno alle 2 del pomeriggio. Le lezioni erano appena finite e lei stava attraversato piazza Vittoria. All'improvviso è stata presa a schiaffi da un gruppo di ragazzi. Non è chiaro però se ad agire sia stata una persona sola, spalleggiata magari dagli amici oppure se le mani che l'hanno colpita siano state più di una. Fortunatamente la ragazza se l'è cavata con qualche contusione e tanto spavento. Il parapiglia non è passato inosservato, anche perché a quell'ora la piazza era trafficata, tra studenti e passanti. La chiamata al 113 è stata tempestiva. Poco dopo è arrivata sul posto una pattuglia e ora gli agenti cercheranno di ricostruire i contorni dell'aggressione, identificando di responsabili. Di certo è un altro preoccupante episodio di violenza giovanile. GLI AGGUATI Il secondo in un mese davanti al Riccati. A fine gennaio una gang formata da minorenni di diverse etnie (c'erano anche alcune ragazze) aveva organizzato una spedizione punitiva contro uno studente. Non appena il giovanissimo era uscito da scuola, era stato accerchiato, malmenato e rincorso. Tanto da finire al pronto soccorso, fortunatamente con ferite lievi. La baby gang aveva addirittura bloccato il traffico di auto e bus e uno dei capetti del gruppo aveva persino "affrontato" il mezzo pubblico prendendolo a calci. Una settimana fa, invece, era toccato a un altro studente minorenne, rapinato di cuffiette, cellulare e collanina mentre andava a prendere il bus in via Roma. Tre ragazzi, anche loro minori, lo avevano accerchiato nella galleria che collega l'autostazione a via Roma. Dietro minaccia si erano fatti consegnare la collana e gli altri oggetti di valore. La vittima sarebbe rimasta anche ferita a una mano. L'agguato era scattato tra le 13 e le 13.30, quando centinaia di ragazzi si accalcano in stazione. Eppure la folla non fa da deterrente contro le gang, anzi sembra essere un buon diversivo per sgattaiolare via dopo le azioni violente. LE TENSIONI DEL SABATO Ci sono poi le scazzottate mordi-e-fuggi del sabato, soprattutto nella zona compresa tra piazza Borsa, corso del Popolo e via Zorzetto. Qui nelle ultime settimane i "bulli" hanno ripreso a spadroneggiare picchiandosi e bloccando il traffico. Qualche settimana fa due ragazze di 15 e 17 anni si sono prese a botte a pochi passi dal negozio Tigotà, mentre in largo Totila ci sono volute 5 pattuglie per disperdere la calca di ragazzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA