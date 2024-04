Il discorso di Floriana Rizzetto non è piaciuto a Fedriga: «È venuta da Padova a umiliare questa terra, è una vergogna»

TRIESTE - È scontro a distanza tra Floriana Rizzetto, presidente dell'Anpi di Padova, e il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga. «Anche le complesse vicende del confine orientale continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato» ha commentato Rizzetto durante le celebrazioni ufficiali, a Padova.

L'intervento, però, ha trovato il disappunto di Fedriga, che l'ha definito riduzionista. Così al termine della cerimonia nella Risiera di San Sabba a Trieste, ha attaccato la politica padovana: «Mi sembra che sia stata una mancata occasione per vivere il 25 Aprile come una festa di vera unità nazionale: vedo continue provocazioni e manifestazioni contro qualcuno. La rappresentante dell'Anpi di Padova in un luogo del dramma come la Risiera ha voluto umiliare un altro luogo del dramma come sono le Foibe facendo un passaggio riduzionista inaccettabile nel 25 aprile. È una vergogna che venga qui da Padova a umiliare questa terra, questa gente e il sangue versato».