Paura in campeggio, bambino di due anni cade in piscina e rimane bloccato: soccorso e trasportato in elicottero in ospedale

CAVALLINO-TREPORTI (VENEZIA) - Doveva essere un periodo di tranquillità che invece ha rischiato di trasformarsi in dramma: un bambino di due anni è scivolato battendo violentemente la schiena mentre giocava a bordo piscina.

Sono stati attimi di grandi apprensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di lunedì scorso in un campeggio di Cavallino, in via Baracca. È qui che un bambino polacco di due anni, da qualche giorno in vacanza nel litorale nord con la famiglia, è rimasto vittima di un incidente. Il piccolo è sfuggito per pochi istanti al controllo dei genitori: ha perso l'equilibrio cadendo a terra battendo con violenza la schiena e rimanendo immobile per diversi secondi, semi-cosciente.

Forte lo spavento dei genitori e immediato l'allarme.

Tra i primi ad intervenire sono stati i bagnini di salvataggio che prestano servizio nel camping e che hanno avviato i soccorsi seguendo il protocollo previsto per simili situazioni. Il bambino è stato immobilizzato e soccorso in attesa dell'arrivo dei volontari della Croce Verde di Cavallino-Treporti che hanno proseguito le manovre di soccorso. Dalla centrale operativa del 118 è stato fatto anche alzare in volo l'elicottero del Suem di Padova, atterrato in un'area verde di Cavallino, nella zona di via Baracca. Considerato il tipo di incidente, e visto che il piccolo rimaneva semi-cosciente, una volta stabilizzato il personale sanitario ha deciso di trasferire il bambino all'elicottero con il quale poi è stato trasportato all'ospedale di Padova dov'è stato ricoverato per essere sottoposto a tutti gli esami di accertamento del caso. Massimo il supporto dato dal personale e dai responsabili della struttura ricettiva ai genitori, che hanno poi raggiunto il figlio a Padova.

Grande anche l'apprensione tra gli altri ospiti, che hanno seguito con preoccupazione le varie fasi di soccorso.