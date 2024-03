ROVIGO - L’Aci sostiene la formazione delle forze dell’ordine in Polesine, una provincia dove i tassi di incidentalità sono elevati e ancor più quando si tratta di feriti e decessi. Un’emergenza che richiede alle forze dell’ordine la massima preparazione in quanto a educazione stradale e sicurezza, quale aiuto non solo nel lavoro condizionato da interventi tempestivi ed efficaci, ma anche per salvaguardare l’incolumità del personale.

Così in città si sono svolti due cicli quotidiani di formazione del progetto con due ore di teoria in questura e tre di pratica nel piazzale messo a disposizione dal Comune, con coinvolti oltre 50 agenti della Polizia locale di Adria e i colleghi della Polizia di Rovigo. Sono stati affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire un incidente stradale a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs e alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

Sui dati Aci-Istat relativi ad Adria nel 2022, con una popolazione di 18.643 abitanti e un parco circolante di 16.206 veicoli, si sono verificati 35 incidenti con un morto e 42 feriti, mentre nel 2021 erano stati 44, 1 e 61. A Rovigo nel 2022, su 49.985 abitanti e un parco mezzi di 44.419 veicoli, si sono verificati 180 incidenti con 6 morti e 213 feriti. Nel 2021 erano stati 174, 6 e 248. Il costo sociale 2022 in Polesine è stato di 76.172.900 di euro, pari a 332,78 euro per abitante.



IL COMMENTO



«È importante che tutti sappiano affrontare in maniera corretta le insidie che possono capitare al volante della propria auto - ha dichiarato Antonio Biasin, presidente dell’Automobile club di Rovigo - a maggior ragione gli agenti della Polizia locale che alla guida dei propri mezzi percorrono diversi chilometri ogni anno dovendo fare fronte, anche in situazioni atmosferiche avverse, alle necessità degli automobilisti, rilevando gli incidenti stradali, e hanno il compito di far rispettare le regole del Codice della strada. Sapere come reagire nei tempi e nei modi corretti, poi, fa la differenza quando ci si trova in una situazione di emergenza o pericolo».

Erano presenti all’evento anche Pierantonio Moretto, comandante della Polizia locale di Adria e Occhiobello, i sindaci Sondra Coizzi di Occhiobello e Massimo Barbujani di Adria insieme a Giorgio D’Angelo, assessore alla Polizia locale adriese.