ROVIGO - L’addio al semaforo “infinito” tra viale della Pace e via Gramsci ha tempi lunghi. I lavori di realizzazione della rotatoria dalla singolare forma a fagiolo che l’ex giunta Gaffeo ha progettato all’incrocio cosiddetto da Ponta, snodo cruciale della viabilità cittadina, vedranno la luce, se tutto va bene, verso la fine dell’anno. Difficilmente il cantiere potrà aprire prima, entro l’estate come inizialmente ventilato proprio dalla giunta decaduta con le dimissioni del sindaco diventate effettive lo scorso 15 febbraio. Questo perché la fase esecutiva della progettazione è ancora in corso, come fanno sapere dal settore Lavori pubblici di Palazzo Nodari. E fino a quando non sarà pronto il progetto esecutivo, va da sé che l’amministrazione, guidata dal commissario straordinario Gianfranco Tomao, non potrà procedere con la gara d’appalto dell’opera.

Inoltre, prima di oscurare il semaforo dai tempi lunghi, che in qualche caso comporta la sosta al rosso per qualcosa come quattro minuti prima che scatti il verde, sarà necessario procedere alla realizzazione di tutta una serie di opere propedeutiche o come li aveva definiti l’ex assessore Giuseppe Favaretto, interventi funzionali alla rotatoria stessa quali: lo spostamento di cordonate, il raccordo delle pavimentazioni in asfalto e la modifica dell'impianto di pubblica illuminazione. Come detto, la forma della nuova rotatoria ricorda quella di un fagiolo: raccorderà i flussi di traffico che si incrociano tra via Gramsci, viale della Pace, largo Luccotti Fabbron e via Gorizia con, al centro, un’aiuola verde anche questa dalla forma schiacciata e allungata. Per realizzarla non sono stati programmati espropri e anche l’impatto sui sottoservizi sarà minore di quanto ipotizzato inizialmente al momento della redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di “Messa in sicurezza dell'intersezione via della Pace, via Gramsci, via Gorizia, Largo Luccotti Fabbron con realizzazione di rotatoria”. Il vecchio studio di fattibilità, in sostanza. Tant’è che il costo dell’opera, in prima battuta stimato intorno ai 585mila euro è stato poi stimato al ribasso di 167mila euro. Attualmente il costo dell’opera è fissato sulla cifra di 418mila euro.



CANTIERI IN VISTA

Imminente, invece, è il cantiere che realizzerà una nuova rotonda tra via Salvo D’Acquisto e via Forlanini, in direzione Grignano Polesine. I lavori, infatti, sono in fase di affidamento con la ditta già individuata. Mancano gli ultimi passaggi amministrativi formali, ma nel giro di pochissime settimane è previsto l’avvio degli interventi. La rotatoria in questione, sempre programmata dall’ex giunta Gaffeo, è stata individuata come una delle soluzioni per la messa in sicurezza del traffico di via Forlanini, dove le auto spesso sfrecciano a velocità elevatissime. Non a caso la strada è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali.

Altra rotatoria attesa dai rodigini è quella progettata all’incrocio tra via don Milani e via Martiri di Belfiore all’ingresso di Sant’Apollinare. Per la realizzazione di quest’ultima opera sono in corso le procedure di esproprio.