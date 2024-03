LENDINARA (ROVIGO) - Saranno assemblate e posate il 22 marzo le due passerelle del percorso che servirà a bypassare l'incrocio sotto il "cavalcavia della morte", con un'operazione che comporterà la chiusura per tutto il giorno di un chilometro e mezzo della Sp 17. Venerdì prossimo si svolgerà una fase cruciale per la realizzazione del percorso a ferro di cavallo che permetterà a ciclisti e pedoni di evitare il pericoloso attraversamento del cavalcavia della Sp 17, teatro di incidenti anche mortali, dove via San Lazzaro Alto incrocia la provinciale che in quel tratto prende anche il nome di via Valli. Si tratta dell'assemblaggio e della posa delle due passerelle sull'Adigetto, essenziali per consentire ai ciclisti e ai pedoni che utilizzano la ciclabile Adige-Po di evitare l'incrocio a raso sotto il cavalcavia, effettuando, appunto, un percorso a "U" tra le vie San Lazzaro e Arzarello su entrambi i versanti del cavalcavia. Alle due passerelle, realizzate con graticcio in acciaio su di una doppia trave in acciaio Corten con una campata di 21 metri, si aggiunge la parte su terra, un percorso lungo 400 metri e largo 2,5 dotato di piazzole di sosta.



CHIUSURA AL TRAFFICO

Le operazioni di collocazione delle passerelle richiederanno l'utilizzo di una o due gru e la chiusura al traffico di parte della Sp 17. Le strutture verranno assemblate nel parcheggio di via Valli e poi sollevate, trasportate sul punto d'innesto e calate, una alla volta. Per consentire lo svolgimento delle operazioni il tratto di arteria, circa 1,5 km, dovrà essere chiuso al traffico per tutta la giornata. La chiusura riguarderà la parte della provinciale compresa tra l'incrocio col tratto di via Valli che porta nel centro di Lendinara (intersecando la ferrovia) e la rotatoria in cui la strada interseca la Sp 49 e dunque le vie Nenni, San Lazzaro e Marchefave. Venerdì 22, quindi, per chi si muove nella zona sud e tra la Sr 88 e la Ss 434 Transpolesana sarà necessario utilizzare il percorso alternativo di via Valli e via Roma. Una volta sistemate le nuove strutture, il cantiere procederà con l'effettuazione della prova di carico delle passerelle e la realizzazione dei sottoservizi, della pubblica illuminazione e del parapetto, oltre all'asfaltatura e ad altre finiture. Per il termine dei lavori si parla del mese di maggio.



SOSPENSIONE DELL'ACQUA

Per consentire un intervento di manutenzione di Acquevenete, l'erogazione dell'acqua verrà sospesa mercoledì 20 dalle 8.30 alle 17 nel comune di Lendinara, in via Lunga, dal civico 1 al civico 10, e nelle vie Fermi, Volta, Galilei, Galvani, Meucci. In caso di maltempo, l'intervento sarò rinviato alla prima giornata utile successiva. Alla ripresa della normale erogazione è consigliabile lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.