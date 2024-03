Vede del fumo uscire dalla sua auto, il tempo di uscire e scoppia l'incendio

- Alle 11 circa di oggi, 24 marzo 2024, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Fiume Veneto per l'. Mentre stava percorrendo la via l'autista del mezzo ha notato del fumo ha fermato la macchina è uscito dall'abitacolo e portandosi in zona sicura a richiesto i soccorsi. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, utilizzando anche la schiuma antincendio hanno provveduto a spegnere le fiamme, successivamente hanno raffreddato un contatore del gas che si trovava nelle vicinanze della vettura incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone.