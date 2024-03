L'incendio divampa in garage, a fuoco le due auto parcheggiate

AZZANO DECIMO - Incendio all'alba di questa mattina, lunedì 18 marzo, nel garage di un'abitazione di Azzano Decimo.

Le fiamme hanno coinvolto le due auto parcheggiate all'interno dell'area adibita a rimessa. Immediata la chiamata d'aiuto ai Vigili del fuoco, intervenuti sia dalla sede centrale di Pordenone che dal distaccamento di San Vito al Tagliamento con due autopompe e due autobotti. L'arrivo tempestivo dei pompieri ha permesso che il fuoco non coinvolgesse anche l’abitazione. Le squadre hanno spento le fiamme evitandone quindi la propagazione, portando all'esterno anche alcune bombole di GPL che si trovavano all'interno dell'area incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone.