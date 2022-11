CINTO CAOMAGGIORE - Proseguono le ricerche di Raffaele Conserva, l'86enne di Cinto Caomaggiore scomparso da Azzano Decimo il 5 novembre scorso. Ora, dopo che i volontari della protezione civile non sono più all'opera, in campo ci sono i vigili del fuoco che, anche grazie all'utilizzo di droni provenienti da Bologna e Padova, potranno controllare il territorio. A dare un ulteriore aiuto ci sono 4 unità cinofile di Pordenone, Gorizia e Udine; il centro di coordinamento delle ricerche si trova nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Tante le squadre mobilitate per trovare l'anziano



Il sindaco di Chions, Renato Santin, ricordando che nonostante gli sforzi profusi l'anziano non è ancora stato ritrovato, ha sottolineato come il prefetto Domenico Lione abbia messo in moto una macchina imponente per la ricerca. «In questo grande sforzo corale ho visto tanta generosità, tanta solidarietà da parte di molti. Gli Alpini di Chions si sono messi immediatamente in moto per sfamare le numerose squadre di ricercatori e la protezione civile si è comportata in maniera superba. Ma ho visto intervenire squadre di protezione civile da tanti paesi della nostra regione e anche dal Veneto. Tante persone generose che hanno dato il loro tempo senza chiedere nulla in cambio. Stare assieme a queste persone, vedere la loro cncreta generosità è un esercizio che ritempra lo spirito e distoglie per un attimo dalle meschinerie che troppo spesso ci troviamo ad affrontare».

Le ricerche dell'86enne si spostano anche nella provincia di Pordenone



Diverse persone hanno segnalato la presenza di Raffaele Conserva nella zona di Cinto Caomaggiore, ma sono molti ancora i dubbi e le ipotesi aperte. Per questo è stato deciso di continuare a cercare l'anziano pure in provincia di Pordenone. Anche se il campo base allestito a Chions non è più attivo da lunedì.

Conserva quando è sparito era assieme alla badante. La donna lo aveva portato con sé ad Azzano, dove si è fermata nella Casa di Emmaus, che si trova lungo la strada che porta a Chions. Lo ha lasciato in macchina, ma quando è tornata a prenderlo, dopo una trentina di minuto, l'uomo era sparito. Lo ha cercato inutilmente, coinvolgendo anche marito e figlio prima di rivolgersi ai carabinieri. Anche ieri sono intervenute unità cinofile e sono stati battuti i bordi delle strade, soprattutto i fossati dove potrebbe essere caduto in seguito a un malore, ma anche a un investimento. Sono state percorse anche le strade secondarie e le sterrate che si inoltrano nella campagna.