CINTO CAOMAGGIORE - Nessuna traccia del pensionato di Cinto Caomaggiore scomparso la scorsa settimana: oggi si fermano le ricerche. É un vero giallo la scomparsa di Raffaele Conserva, 86 anni. L'anziano sabato scorso era assieme alla badante. Contrariamente a quanto la donna aveva spiegato in un primo momento, l'uomo non si è allontanato da Chions, ma da Azzano Decimo.

Interrotte le ricerche

La donna, infatti, era andata alla Casa di Emmaus di via Saccon, dove era stato allestito un mercatino, e sostiene di essersi assentata circa mezz'ora lasciando l'anziano in auto. Lì avrebbe dovuto aspettarla, ma quando è tornata Conserva non c'era più. Lo ha cercato nei dintorni senza esito, dopodiché ha allerto il marito e il figlio. Insieme hanno battuto la zona, poi si sono presentati in caserma a Portogruaro per denunciarne la scomparsa.

Domenica sera una testimonianza ha dirottato le ricerche nella zona di Cinto, dove un abitante sostiene di aver visto l'86enne sabato, verso le 18, nel centro del paese. Oggi, come disposto dalla Prefettura di Pordenone, sarà l'ultimo giorno di ricerca.