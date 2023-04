Tolmezzo. Donna scomparsa, proseguono senza sosta le ricerche della 45enne

TOLMEZZO (UDINE) - Sono riprese questa mattina, 4 aprile, le ricerche di Federica Zarabara, 45 anni, scomparsa da ieri mattina. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di ieri e le ricerche sono continuate tutta la notte con base nel campo sportivo di Imponzo di Tolmezzo. Al lavoro ci sono i volontari della Protezione civile di Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Arta Terme, Zuglio e Amaro. Sul posto ci sono vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, i volontari del soccorso alpino Cnsas, carabinieri e polizia. A coordinare le ricerche è la Prefettura di Udine. La donna non ha lasciato biglietti nè messaggi alla famiglia per dire dove stesse andando. Da ieri non ci sono sue notizie.