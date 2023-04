Funerali di Luca Tisi celebrati in forma privata, domani una messa d'addio a San Quirino

UDINE - Si è svolto in forma strettamente privata, come fa sapere la famiglia, il funerale di Luca Tisi, il senzatetto 58enne ucciso a coltellate nella galleria dell'ex cinema Capitol, in piazzale Osoppo nella notte del 15 aprile. Nel luogo in cui avvenne la tragedia compare un cartello che comunica come i parenti abbiano deciso di stringersi in un ultimo abbraccio nell'intimità familiare. In tanti si erano affezionati a Luca. Domani, sabato 29 aprile, alle 18:00 una messa nella parrocchia di San Quirino in via Gemona per coloro che vorranno dargli l'ultimo saluto.