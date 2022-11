CHIONS - È un mistero la sparizione Raffaele Conserva, l'86enne di Cinto Caomaggiore scomparso da sabato pomeriggio. L'anziano era assieme alla badante. Contrariamente a quanto si ipotizzava in un primo momento, non si è allontanato da Chions, ma da Azzano Decimo. La donna, infatti, era andata alla Casa di Emmaus di via Saccon, dove era stato allestito un mercatino. Sostiene di essersi assentata circa mezz'ora e di aver lasciato l'anziano che assiste in macchina. Lì avrebbe dovuto aspettarla. Quando è tornata, però, Conserva non c'era più. Lo ha cercato nei dintorni senza esito, dopodiché ha allerto il marito e il figlio. Insieme hanno battuto la zona, poi si sono presentati in caserma a Portogruaro per denunciare la scomparsa dell'anziano. Ieri sera una testimonianza ha dirottato i soccorritori nella zona di Cinto Caomaggiore, dove un abitante sostiene di aver visto l'86enne sabato sera, verso le 18, nel centro del paese.



LA TASK FORCE

Una volta informato il Comando dei carabinieri di Pordenone è stato attivato il piano provinciale di ricerca che hai coinvolto i carabinieri della stazione di Azzano, Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Protezione civile. L'ipotesi che l'uomo, stanco di aspettare in auto, si sia allontanato a piedi nonostante abbia qualche difficoltà nei movimenti, ha indotto i soccorritori a concentrare le ricerche lungo il tragitto che porta a Cinto Caomaggiore. Il territorio comunale di Chions è stato setacciato per diverse ore senza esito. Ieri mattina le ricerche sono ricominciate. I Vigili del fuoco di Pordenone hanno allestito un campo base in piazza Concordia a Chions, dove fanno riferimento tutte le forze messe in campo. Si tratta di un'Unità di comando locale che funge da Posto di comando avanzato, dal quale vengono coordinate le squadre di ricerca composte sia da Vigili del fuoco che da Protezione Civile (volontari di Azzano, Chions, Sesto al Reghena, Pasiano, Pravisdomini e 10 unità cinofile) e Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione i suoi cani molecolari. In tutto 50 uomini. Coinvolta anche la DroneZone di Pordenone, che ha utilizzato i suoi droni dotati di termocamera.

GLI ACCERTAMENTI

I carabinieri di Portogruaro ieri hanno ispezionato l'abitazione dell'anziano senza riscontrare nulla di anonimo. Nel frattempo i Vigili del fuoco, oltre alle squadre ordinarie, hanno utilizzato a che i soccorritori fluviali-alluvionali, squadre cinofile e operatori specializzati nella Topografia applicata al soccorso. Si tratta di professionisti dei Comandi provinciale di Pordenone, Gorizia e Udine. In tarda mattinata, in supporto alle ricerche, si è alzato involo anche Drago 149, l'elicottero del reparto volo del Comando vigili del fuoco di Venezia. È stata battuta la campagna e persino il fiume Sile, ma dell'anziano nessuna traccia. Le ricerche riprenderanno questa mattina.

L'APPELLO

Raffaele Conserva ha un figlio che vive in Svizzera. È alto 1,65, pesa circa 70 chilogrammi e ha una corporatura normale. Indossa un copricapo simile a una coppola, di colore marrone. Al momento della scomparsa era vestito con una giacca marrone, una camicia blu scuro e jeans blu scuri. Calza scarpe di pelle color marrone. È calvo e ha gli occhi marroni. Chi avesse sue notizie o informazioni utili per indirizzare le ricerche può contattare il 112.