Piena del Tagliamento, il fiume esonda il Cavrato a Cesarolo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Piena del fiume Tagliamento, esonda il Cavrato a Cesarolo di San Michele. Nella notte è arrivata la piena del grande fiume che segna il confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

A San Michele l' amministrazione comunale aveva già previsto la chiusura della strada che attraversa il canale scolmatore Cavrato a Cesarolo che è poi esondato.

Verso le 3 di questa notte, martedì 2 aprile, il Tagliamento ha toccato il massimo della piena con il Cavrato che non ha potuto contenere l'enorme quantità d'acqua che arriva dal Friuli.

Uno sbocco che ha permesso al Tagliamento di sgonfiarsi in parte con l'allagamento delle campagne di San Michele. Atvo, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale ha provveduto a modificare la linea per Bibione e Lignano, mentre il Comune e il Consorzio di Bonifica continuano a monitorare l'evolversi delle condizioni metereologiche e a gestire i canali di competenza.La Regione Veneto aveva lanciato l'allerta già nella giornata di Pasquetta. Mobilitata anche la Protezione civile del Friuli con il Comune di Latisana che ha attivato le squadre in caso di necessità.