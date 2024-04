Med.Action. Dottori volontari in Africa per salvare la vita ai bambini. Sono Di Gregorio e Frigo di Cittadella

CITTADELLA (PADOVA) - Sette giorni di lavoro molto intenso, salvando giovanissime vite e collaborando anche alla formazione del personale locale. Il direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Cittadella Guido Di Gregorio e la dirigente medica dell'Unità Laura Frigo, cittadellese e consigliere comunale, sono stati ad Asmara, in Eritrea, dove hanno partecipato a una missione umanitaria in cardiochirurgia pediatrica. Di Gregorio e Frigo hanno fatto parte di un gruppo di esperti formato da medici specializzati in anestesia e rianimazione, cardiologia, cardiochirurgia e pediatria ed infermieri di sala operatoria, infermieri di terapia intensiva e personale addetto alla logistica, che si è prodigato per i bambini con malattie cardiache.



L'attività sanitaria, assolutamente gratuita, si è sempre svolta in collaborazione con il personale medico ed infermieristico locale strutturandola per avere, attraverso questa esperienza, l'opportunità di approfondire e sviluppare la loro formazione e crescita professionale.

Una settimana di grande lavoro durante la quale il team ha visitato 200 bambini. Per 60 di loro è stata individuata la necessità di un intervento chirurgico e 15 di questi sono stati operati ed ora potranno condurre una vita normale anziché con forti limiti ed in alcuni casi con importanti rischi per la vita. Gli altri giovanissimi saranno curati nelle prossime missioni in corso di programmazione.



L'attività in Africa dei due professionisti non ha assolutamente ridotto l'operatività del reparto ospedaliero cittadellese che ha sempre garantito i massimi standard assistenziali. Essenziale la presenza dell'anestesista, essendo la loro una disciplina delicata e trasversale a tante branche della medicina, che richiede alte competenze, profonde conoscenze e grande attenzione.



L'organizzazione di volontariato con la quale i due anestesisti dell'Euganea hanno operato è la Med.Action Bambini con Elias, presieduta dal professor Giovanni Stellin. L'associazione svolge programmi di screening, diagnosi e cardiochirurgia sui bambini con cardiopatie congenite e forma personale medico, infermieristico e tecnico locale in grado di rendersi progressivamente autonomo nella diagnosi e nel trattamento dei bambini con un difetto cardiaco congenito. Medici, infermieri e privati possono diventare volontari dando così il loro apporto alla salute delle persone che vivono in zone purtroppo svantaggiate.

L'associazione può essere sostenuta donando il 5x1000 o con un versamento bancario con bonifico. Per approfondire attività e progetti: www.med-action.org.