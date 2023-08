SAN STINO DI LIVENZA - Incidente nel Tratto Maledetto: tutti in coda tra Cessalto e San Stino di Livenza. Gli automobilisti scendono dalle auto. Ennesimo incidente sull'autostrada A4 in direzione Trieste tra lo svincolo per Cessalto e quello di San Stino di Livenza. Traffico in tilt, le auto praticamente immobili e gente in strada.

+++Notizia in aggiornamento+++