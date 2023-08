Incidente nel tratto maledetto della A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste: code e rallentamenti nella giornata di esodo

Schianto nel tratto maledetto della A4: tre autovetture rimangono coinvolte in un tamponamento a catena. È successo verso le 15,40 di oggi, sabato 5 agosto, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste. Tutto al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul luogo dell'incidente per appurare le cause e responsabilità. Nel botto nessuno è rimasto gravemente ferito ma la viabilità ha riportato inevitabili conseguenze.

Lo schianto tra tre auto, lunghe code

Lo schianto è accaduto al km 445 della carreggiata est della A4 e i tre veicoli sono stati spostati lungo la corsia di emergenza. Sul luogo dell'incidente si sono fermati tre veicoli dei vigili del fuoco che erano in transito e che si stavano portando verso il Friuli Venezia Giulia. I pompieri hanno prestato i primi soccorsi riuscendo a far spostare i mezzi. Le persone coinvolte dovevano raggiungere la Slovenia per trascorrere qualche giorno di vacanza ma la loro corsa si è interrotta nel tratto maledetto della A4. Importanti le conseguenze per il traffico oggi, in un weekend in cui si registra il grande esodo di persone in partenza per le vacanze.