Frontale sulla Statale 308: tre feriti, uno grave elitrasportato a Padova

BORGORICCO - Incidente frontale oggi 5 agosto alle 15,30 sulla Sr 308, la "Nuova strada del Santo", all'altezza del comune di Borgoricco. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, si sono scontrati una Vokswagen Sharan con a bordo una coppia croata che procedeva da Castelfranco Veneto in direzione Padova e una Alfa Giulietta Romeo con il solo conducente uomo a bordo che al momento dell'impatto stava transitando nel senso opposto di marcia verso il trevigiano. Parebbe che lo schianto sia stato provocato da una manovra azzardata operata dal conducente della Giulietta che avrebbe tentato un sorpasso in una zona dove non è consentito. L'impatto è stato inevitabile nonostante il conducente croato abbia tentato di evitare la collisione. A seguito dello scontro uno pneumatico della Giulietta si è staccato andando a colpire una terza auto che tuttavia non ha riportato conseguenze. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato i due feriti croati li hanno trasportati in condizioni rassicuranti all'ospedale di Camposampiero. E' stato invece elitrasportato a Padova l'automobilista al volante della Giulietta in prognosi riservata, ma al momento, non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato un paio d'ore per mettere in sicurezza l'area, poi un carroattrezzi ha rimosso i mezzi incidentati e la viabilità nel tardo pomeriggio è tornata scorrevole. Come da prassi i due automobilisti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

