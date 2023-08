Schianto nella notte dopo il lavoro: 4 giovani intrappolati nell'auto finita con le ruote all'aria

CAORLE - Finiscono di lavorare poi escono con l'auto: quattro giovani rimangono feriti nella notte in uno spettacolare incidente. È successo a Duna Verde di Caorle poco dopo le tre della scorsa notte. Il gruppo composto da due ragazze e due ragazzi, tutti di Treviso, aveva terminato di lavorare in una struttura ricettiva del Lido Altanea di Caorle. Da lì si erano diretti con una Golf 7 verso Eraclea ma la loro corsa è durata pochi minuti. L'auto, condotta da una ragazza, è finita dritta sul grande rondò della strada provinciale che da Caorle porta verso Eraclea Mare. Lo spartitraffico ha fatto da catapulta tanto che l'auto è volata in mezzo alla rotatoria finendo con le ruote all'aria. Subito è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle assieme ai Carabinieri della stazione della cittadina marinara. Tutti sono rimasti feriti e per loro sono arrivate più ambulanze. Ad avere la peggio la conducente che è stata trasferita all'ospedale di Mestre e un'altra ragazza che invece è stata portata all'ospedale di San Donà. Meno gravi i due giovani che sono stati dimessi nel corso della mattinata. Per le due ragazze invece si sono resi necessari ulteriori accertamenti. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Difficile per il soccorso stradale Vaccaro la rimozione dell'auto.

