Maxi tamponamento nel tratto maledetto della A4: 4 auto bloccano l'autostrada, traffico in tilt

Un tamponamento a catena nel tratto maledetto della A4 e la viabilità va in tilt. L'incidente si è verificato nella sera di giovedì 8 febbraio poco dopo le 19, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e di Cessalto.

Sono quattro le auto coinvolte in un tamponamento, in un tratto della A4 privo della corsia di emergenza. Le auto hanno di fatto bloccato la viabilità sul tratto di autostrada. Diversi utenti hanno deciso di uscire allo svincolo di San Stino, percorrendo così la Statale 14 in un orario particolarmente critico.

Sul luogo dell'incidente stanno arrivando i soccorritori meccanici che si trovano però fermi nel traffico.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Viabilità in tilt anche sul cavalcavia di viale Pordenone a Portogruaro che sovrasta la stessa autostrada A4. Qui due auto si sono tamponate provocando lunghe code in ambo i sensi di marcia.