A4, furgone piomba su un Tir: schianto nel tratto maledetto, code

PORTOGRUARO - Il solito rallentamento, la mancanza della distanza di sicurezza e un incidente è inevitabile: schianto nel tratto maledetto della A4. È successo verso le 17:20 di oggi, mercoledì 7 febbraio, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza è il nodo di Portogruaro, sulla carreggiata in direzione di Trieste.

Secondo la prima sommaria ricostruzione uno dei due conducenti non si sarebbe accorto del rallentamento in atto piombando con il mezzo sull'altro. Sul posto sono arrivati i soccorritori con il personale ausiliario della concessionaria Alto Adriatico. Non ci sarebbero feriti ma subito si è formata una coda di un chilometro.