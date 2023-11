Udine. Scontro tra un'auto e una bicicletta: ragazzo di 20 anni finisce in ospedale

UDINE - Incidente stradale a Udine alle due di notte del 16 novembre. Un ragazzo di cerca vent'anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato al seguito di un incidente che si è verificato lungo via Sondrio, all'altezza incrocio con via Lombardia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una bic, sulla quale viaggiava il ragazzo, e una vettura. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che poi è stato trasportato con l'ambulanza, con a bordo l'équipe dell'automedica, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.