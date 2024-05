CERVARESE SANTA CROCE (PADOVA) - Una Ford da competizione rombante sulla pista di gara. È l'ultima foto postata sulla sua pagina Facebook da Demis Quagliato, il fidanzato di Valentina Renso, la 26enne pilota deceduta lunedì tre giorni dopo un gravissimo incidente stradale lungo la via Croce a Cervarese. E ora a una gara il volto della ragazza campeggerà sui cofani delle auto. «Eri arrabbiata perché il casco ti era largo e non riuscivi a vedere fuori, il sedile era scomodo e le cinture troppo strette - scrive Demis -. Quando eri in auto mi parlavi: dicevi che ho talento e che credevi in me per un futuro da pilota. Mi sostenevi in tutto quello che facevo. Io e tutti i ragazzi realizzeremo il tuo sogno. Ti amo Furetto».

La tragica fine di Valentina, residente a San Giovanni Lupatoto nel Veronese, di professione arredatrice ma con la passione delle gare automobilistiche, ha sconvolto amici e conoscenti. Un commovente ricordo è arrivato anche dal Racing Club Events che organizza appuntamenti motoristici: «Valentina, una splendida ragazza, è volata in cielo. In occasione del "Montegrappa Legend" e del "Progetto Lady-Montegrappa Legend" alcuni portacolori del nostro club avranno sul cofano una foto di Valentina come se fosse ancora lì con noi». La giovane correva per la scuderia Labs Automotive di Novara. Aveva iniziato la sua carriera con le Fiat 500 e le Mazda. Ma la vettura preferita era la Bmw 320 nera che stava guidando sabato sera alla volta di Teolo, per incitare il fidanzato iscritto al "Polo Motor Show" in svolgimento nella frazione di Selve. All'altezza di una rotatoria, secondo quanto accertato dai carabinieri, l'auto avrebbe tagliato una semicurva andando a impattare violentemente contro il pozzetto di una conduttura per poi capottare. Una carambola che ha ridotto la Bmw a un ammasso di lamiere contorte. Con lei a bordo due amici, di cui uno è ancora in prognosi riservata. Valentina è stata ricoverata a Padova dove i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale alle 18 di domenica. Alle 11 del giorno successivo il suo cuore ha cessato di battere.