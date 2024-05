Bolidi elettrici "volano" sull'acqua: la E1 Series sbarca a Venezia con nomi super vip

VENEZIA - Sbarca nelle acque della laguna di Venezia, l’E1 Series, il campionato di motonautica elettrica riservato a equipaggi misti in gara a bordo del RaceBird, avveniristica imbarcazione biposto di 7 metri spinta da un motore elettrico alimentato da una batteria da 150 kW (fornito da Mercury Racing) in grado di volare su foil a 50 nodi. Tra gli altri a Venezia Tom Brady, Mark Antony e Sergio Perez, tre nomi di spicco sia sulle piste che fuori, e il team di Will Smith. L'isola di San Clemente, trasformata in paddock per l'E1Series, è il palcoscenico esclusivo di questo fine settimana di gare.

Brady è determinato a motivare il suo team per difendere il primo storico trionfo conquistato nel debutto del campionato a Jedda. A Venezia, contesto singolare, le imbarcazioni sfrecciano sull'acqua senza creare onde ma solo spruzzi, l'E1Series continua a confermarsi come un'opzione ecologica e all'avanguardia.