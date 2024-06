Giada Zanola, la mamma di Andrea Favero: «Mio figlio non può averla uccisa, il bambino è l'unica cosa di cui devo preoccuparmi»

«Io sono la sua mamma. Mi pare impossibile che Andrea abbia fatto una cosa del genere. Per me il mondo è finito, per una mamma il mondo è crollato». Lo ha detto la mamma di Andrea Favero, il camionista di 38 anni in custodia cautelare presso il carcere Due Palazzi di Padova perché sospettato di aver ucciso Giada Zanola, la compagna di 34 anni, precipitata da un cavalcavia dell'autostrada A4 a Vigonza, dove la coppia viveva insieme al figlio di 3 anni.

L'affidamento del figlio di 3 anni

«Il piccolo è l'unica cosa di cui devo assolutamente preoccuparmi», ha aggiunto la donna. A lei e al marito Claudio è stato momentaneamente affidato il bambino.

(video Giorgia Bellavia)