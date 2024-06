CEGGIA - ​Bomba d'acqua a Ceggia, allagati scantinati e garage: ​dieci famiglie finiscono "sott'acqua". Questa mattina, 4 giugno, un'ennesima bomba d'acqua ha colpito l'entroterra veneziano. Questa volta il maltempo ha colpito Ceggia, in particolar modo l'area vicino alla località di Gainiga.

È qui che si sono registrati i disagi maggiori, con garage e scantinati allagati. Sarebbero una decina le famiglie finite "sott'acqua". In Comune diverse le richieste d'intervento. I fossi si sono riempiti d'acqua e per svuotare le strade è stato necessario l'uso delle idrovore.

Fortunatamente, non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati in un primo momento. Il sindaco Mirko Marin è arrivato per un sopralluogo. Il maltempo ha colpito anche il portogruarese, in particolare la zona di Fossalta.