Robot camerieri meglio degli umani? Arrigo Cipriani: «Gli manca il sorriso»

di Arrigo Cipriani

Leggo la notizia che un ex ristoratore di Treviso, a causa della difficoltà di trovare personale, ha deciso di sostituire gli umani addetti al servizio con robot appositamente istruiti. La notizia non è nuovissima. Qualche anno fa un magnifico rettore dell’Università di Ca’ Foscari aveva premiato un imprenditore che aveva inventato Robot da mettere al posto degli impiegati all’ufficio ricevimento degli alberghi. L’inizio cioè della distruzione dell’accoglienza intesa come la fantastica capacità dell’uomo di accogliere il suo simile dimostrando nell’atto stesso dell’accoglienza la sua cultura, quella del suo paese e la sua intelligenza. E perché no il suo sorriso, unico segno tangibile che ci divide dagli animali. Si, il sorriso. Una idiozia questa premiata dal chiacchiericcio profondamente culturale della comunicazione Social. Una svolta pericolosa per tutto il turismo. Ma quali possono essere le cause della mancanza di personale nel campo dell’accoglienza turistica? Tante. Una generazione alla quale è stato insegnato che il lavoro è fatica. Lo disse alla sua omelia inaugurale Giovanni Paolo Secondo a Sesto san Giovanni. Verrebbe da ricordare “beati gli uomini di buona volontà”. Le demenziali trasmissioni come Masterchef che insegnano che il lavoro di cucina è un gioco a premi. Poi una legislazione del lavoro ultra-protezionistica portata avanti da ideologie inventate da gente che non aveva mai lavorato. In Nazioni che sono famose per la produttività creativa. Nell’Industria manifatturiera e in quella di servizio negli Stati Uniti c’è un unico contratto di lavoro legato alla produttività non intesa come schiavitù, ma come giusta contropartita al salario. Poi il costo del lavoro assurdo in Italia dove i vari contributi inventati dai burocrati e incassati dallo Stato raddoppiano il costo per l’imprenditore. Poi il reddito di cittadinanza che anziché essere un contributo alla povertà, quella vera, è diventato un incentivo a non lavorare. Poi questa deriva della sostenibilità inventata per colpevolizzare l’uomo come inquinatore dell’Universo e che incentiva le intelligenze artificiali, i robot per la guida delle auto (tra dieci anni saremo tutti scemi) i robot adesso per l’attività di servizio. Potrei scrivere un articolo di 100 pagine. Ma il tempo e lo spazio non lo consentono.