MARGHERA - Nonostante su di lui pendesse una denuncia per stalking e atti persecutori e un ammonimento da parte del questore di Venezia, continuava a perseguitare la ex compagna. Per questo negli scorsi giorni i poliziotti del commissariato di Marghera hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di comunicazione e avvicinamento alla sua vittima e ai luoghi da lei frequentati emessa dal Tribunale del Riesame di Venezia. L'indagato è stato rintracciato a Cavarzere grazie alla collaborazione tra il commissariato di Marghera e quello di Chioggia. La vittima aveva sporto denuncia e ciò ha consentito agli investigatori di Marghera di poter approfondire i numerosi episodi segnalati, per i quali lo stalker aveva ricevuto in passato un ammonimento dal questore. I gravi indizi di colpevolezza a carico dello stalker, raccolti dal commissariato di Marghera su delega della Procura della Repubblica di Venezia, hanno portato all'applicazione della misura cautelare.

L'ARRESTO

Ed era stato arrestato in flagranza differita Maurizio Tenderini, l'uomo che, lo scorso 19 maggio, aveva fatto esplodere un petardo che aveva posizionato tra il vetro e il cofano dell'auto dell'ex, provocando gravi danni alla vettura. Dopo l'arresto Tenderini era di fronte alla giudice per le indagini preliminari Daniela Defazio, la quale aveva convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere alla luce della pericolosità dimostrata dall'uomo, che con il suo gesto intendeva vendicarsi della sua ex che aveva preso la decisione di lasciarlo. L'esplosione del petardo era avvenuta davanti alla casa della donna, a Malcontenta; cruciali per incastrarlo i messaggi con cui Tenderini perseguitava l'ex, mostrati dalla donna agli inquirenti. Gli uomini della squadra mobile della questura di Venezia, con l'ausilio dei colleghi dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, avevano arrestato l'uomo, senza particolari precedenti penali nel suo passato; si tratta però del fratello di Paolo Tenderini, uno degli esponenti della banda dei mestrini, che controllava i traffici loschi al Tronchetto, costola veneziana della Mala del Brenta di Felice Maniero.

I NUMERI

Numeri record che riguardano il fenomeno dello stalking in provincia di Venezia che, se da un lato fanno toccare con mano la presenza delle forze dell'ordine, dall'altra gettano una luce inquietante su un fenomeno spesso sotterraneo, nonostante i casi di violenza sulle donne e femminicidio che, soprattutto in questi giorni, riguardano da vicino il Veneto. Secondo i dati della questura di Venezia dall'inizio del 2024 al mese di maggio sono stati adottati 108 provvedimenti di ammonimento, tra ammonimento per violenza domestica e per atti persecutori. In merito a questi ultimi, fa sapere la questura, si è verificato un netto incremento, con 34 provvedimenti adottati dal questore da gennaio 2024 a maggio; erano stati 23 l'anno precedente.

È possibile segnalare anche episodi di violenza domestica e stalking grazie a Youpol, l'app della polizia di stato originariamente creata per denunciare episodi di spaccio. L'app permette di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori e di segnalare anche in forma anonima.