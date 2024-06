Venezia. Soffitto crollato al Tommaseo, la paura dei genitori: «Un miracolo che i nostri figli siano salvi». Il cedimento mezz'ora dopo il sopralluogo

VENEZIA - ​Soffitto crollato all'istituto Tommaseo, la paura dei genitori: «Un miracolo che i nostri figli non siano stati colpiti». Il cedimento mezz'ora dopo il sopralluogo. Da tre quattro giorni, gli studenti della V A dell'istituto Benedetti-Tommaseo si ritrovavano calcinacci caduti dal soffitto affrescato del 700. Ieri, lunedì 3 giugno, la tragedia sfiorata. Al ritorno dalla ricreazione, studenti e prof si sono accorti di un'enorme bolla che si era formata sul soffitto. A quel punto, preoccupati, sono usciti dall'aula. Poco dopo è il preside Marco Vianello a entrare in classe per un sopralluogo.

Mezz'ora dopo l'ispezione del dirigente scolastico, il crollo.

Le testimonianze

«Era da tre, quattro giorni che trovavamo calcinacci sui banchi - racconta uno studente - Poi quando siamo rientrati in classe dopo una pausa, si era formata sul soffitto questa enorme bolla con le crepe tutte attorno. Non ci siamo fidati e con l'insegnante ci siamo spostati in un'altra aula». Poteva finire ben peggio l'incidente capitato a Palazzo Martinengo, sede staccata dell'istituto Benedetti-Tommaseo. «È un miracolo che i ragazzi siano sani e salvi e non sia accaduto niente», commenta un genitore.

La paura dei genitori

Oggi, martedì 4 giugno, a 24 ore dall'incidente che poteva davvero trasformarsi in tragedia, i genitori degli alunni della V A hanno inviato una mail al preside in cui hanno chiesto chiarimenti sui rilievi svolti. Gli studenti ora sono stati trasferiti in un'altra aula ma l'allerta delle mamme e dei papà resta alta.