VICENZA - Stalker viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna, arrestato dalla Squadra mobile di Vicenza.

Stalking all'ex compagna: telefonate e messaggi minatori

Gli agenti, questa notte, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un vicentino, presso la sua abitazione nel Veneziano. La misura restrittiva emessa dall'autorità giudiziaria berica, è stata adottata a seguito delle indagini della polizia avviate dopo la denuncia per stalking presentata dalla ex compagna dell'uomo. La donna ha riferito che continuava a ricevere, dopo la fine della convivenza, decine di chiamate telefoniche ogni giorno, messaggi con minacce, oltre ad essere seguita in più occasioni dal suo ex compagno.

Il braccialetto elettronico

L'autorità giudiziaria ha pertanto, inizialmente, emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, che veniva eseguito nei primi giorni di maggio, con la notifica del provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Vicenza. Gli accertamenti della squadra Mobile, hanno evidenziato che l'indagato non si atteneva alle prescrizioni impartite da giudice e che l'uomo continuava ad avvicinarsi alla ex compagna in più occasioni. Così sono scattati gli arresti domiciliari.