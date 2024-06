Don Antonio Biancotto, morto a 66 anni il cappellano del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia

VENEZIA - Addio a don Antonio Biancotto. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, è morto a 66 anni don Biancotto, cappellano del carcere di Santa Maria Maggiore e parroco di San Cassiano, a Venezia.

Da due settimane era ricoverato all'ospedale Civile per l'aggravarsi di una malattia incurabile.

Sacerdote da oltre 40 anni, era stato ordinato dal patriarca Marco Ce. Originario di Quarto d'Altino, è stato parroco prima a San Nicolò dei Mendicoli e San Raffaele, per quasi 19 anni , fino al 2005. Poi a San Silvestro e San Cassiano, dove è rimasto fino alla fine.

La biografia

Don Antonio, nato il 2 ottobre 1957, era originario della parrocchia di S. Magno a Portegrandi in comune di Quarto d’Altino. Era sacerdote da quasi 43 anni, essendo stato ordinato dall’allora Patriarca Marco Cè il 27 giugno 1981 nella basilica veneziana della Salute.

I suoi primi incarichi pastorali lo avevano portato inizialmente nella terraferma mestrina: dal 1981 al 1990 è stato vicario parrocchiale a S. Barbara e poi dal 1990 al 1996 a S. Lorenzo Giustiniani. Nel 1996 diventa parroco di due parrocchie a Dorsoduro - S. Nicolò dei Mendicoli e S. Raffaele - e lì rimane per 19 anni, fino al 2005 quando viene nominato parroco anche stavolta di una “coppia” di parrocchie, sempre nel centro storico di Venezia ma stavolta a Rialto - S. Silvestro e S. Cassiano - e pure qui eserciterà il suo ufficio di parroco esattamente per 19 anni, fino alla sua morte. Nel 1997 inizia a svolgere un particolare e delicato ministero che lo accompagnerà fino ad oggi e ne caratterizzerà in modo significativo l'impegno sacerdotale: diventa, infatti, il cappellano del carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia. Di recente aveva iniziato a occuparsi anche della cura pastorale nel carcere femminile della Giudecca. Dal 2017 ad oggi è stato anche il coordinatore triveneto dei cappellani delle carceri.

I funerali

I funerali di don Antonio Biancotto, presieduti dal patriarca Francesco Moraglia, si terranno lunedì 10 giugno alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Silvestro a Venezia. Al termine il corpo di don Antonio troverà sepoltura nel cimitero di Portegrandi. Un rosario verrà celebrato in suo suffragio venerdì 7 giugno alle 18 nella chiesa di S. Magno a Portegrandi e, nello stesso giorno e alla stessa ora, nella chiesa di S. Cassiano a Venezia.