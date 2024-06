VENEZIA - Vanoli? «Ha un contratto per altri due anni (scadenza 30 giugno 2026, ndr), perché tutti quanti si chiedono se resterà l'anno prossimo?» Pohjanpalo? «È il Doge, perché dovrebbe lasciare Venezia?» La Promozione? «Siamo in Serie A, pazzesco. Questa volta siamo pronti, tre anni fa non lo eravamo». Duncan Niederauer, l'americano innamorato di Venezia, in piazza San Marco si lascia travolgere dall'affetto dei tifosi. Abbracci, baci e tanti complimenti per aver riportato il grande calcio in città, con due promozioni in Serie A nel giro di tre anni. «Se ami questa città, non puoi che amare questi momenti». Una carezza che il presidente si prende volentieri, perché questi ultimi anni sono stati decisamente non facili. Una stagione in A non proprio esaltante e poi, dopo la retrocessione, si era avvicinato l'incubo di una doppia caduta verso la Serie C. Poi, all'improvviso, com'era accaduto con Zanetti, il suo Venezia, guidato da un altro tecnico di grande sostanza come Paolo Vanoli (non a caso pupillo di Antonio Conte) è riuscito a compiere un altro capolavoro. Un'impresa che, adesso, potrà contare su un "progetto Venezia" tutto nuovo: non è un segreto, infatti, che presto dovrebbero essere annunciati i nuovi soci (anche questi Usa) che dovrebbe garantire un incremento di capitali che sarà ossigeno prezioso in chiave massimo campionato. La missione principale sarà blindare i gioielli di questa favola per provare a goderseli anche l'anno prossimo. Certo è che il pacchetto da presentare, adesso, è decisamente invitante: una squadra approdata nella massima serie, con un progetto vincente e a lungo termine, senza contare il nuovo stadio, inserito nel "bosco dello sport", che darà agli arancioneroverdi anche una nuova casa.

«VITTORIA EMOZIONANTE»

«Sono incredibilmente onorato di poter festeggiare la promozione in Serie A - ha commentato nelle ore precedenti alla festa il presidente - questa è una vittoria emozionante per il nostro club dopo una stagione straordinaria caratterizzata da duro lavoro, perseveranza e dedizione incessante tra i nostri giocatori, lo staff e i dirigenti del club. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri sponsor, dei nostri partner e soprattutto dei nostri tifosi a Venezia e in tutto il mondo. Il loro contributo durante tutta la stagione è stato determinante e ci ha dato grandissime motivazioni». C'è un motivo particolare per cui oggi, forse, la festa è sentita forse anche di più: tre anni fa le limitazioni del covid avevano costretto a tenere un basso profilo. Probabilmente, ieri, è esplosa anche un po' di quella gioia rimasta in arretrato.

«Questa promozione è particolarmente emozionante perché possiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi, cosa che non è stata possibile nel 2021 a causa della pandemia. Il sostegno dei nostri tifosi in tutte le partite e l'altra sera nei canali e in Piazza San Marco è stato davvero spettacolare. Non vediamo l'ora di continuare a rendere orgogliosi i nostri fans, scrivendo la storia insieme a loro e continuare il nostro impegno come ambasciatori calcistici della maestosa città di Venezia».