Guida ubriaco quasi 5 volte oltre il limite: denuncia e addio patente. Nei guai un 47enne fermato sulla Pontebbana

VILLORBA (TREVISO) - Guida ubriaco quasi 5 volte oltre il limite: patente ritirata e denuncia per un 47enne marocchino. Lo sconsiderato automobilista è stato fermato dai carabinieri sulla Pontebbana nel week end appena trascorso. Sottoposto ad alcoltest, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di oltre 2,30 grammi per litro di sangue, quando la soglia tollerata è dello 0,5.

Per l'uomo sono scattate dunque la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Non solo: gli è stato anche sequestrato il veicolo.

La stessa sorte è toccata ad altri due automobilisti: un 41enne fermato a Castello di Godego con tasso superiore a 1.10 e un suo coetaneo puizzicato a Castelfranco con un valore di oltre 1,5. L'abuso di alcol è tra le maggiori cause di incidenti stradali, anche mortali.