VILLORBA/SPRESIANO (TREVISO) - Raffica di furti con spaccata: quattro attività svaligiate in poche ore. Verso le due della notte tra il 22 e il 23 maggio, due ditte, un bar di Villorba e una sala slot di Spresiano, sono state prese di mira in successione da ladri che si sono introdotti all'interno delle strutture servendosi di un tombino per sfondare le porte vetrate di ingresso delle strutture.

Ladri in quattro attività, colpo da centinaia di euro

Una volta dentro i malfattori si sono impossessati del denaro, da una prima stima alcune centinaia di euro, custodito all’interno dei registratori di cassa. Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione. I Carabinieri della Compagnia di Treviso, effettuati i sopralluoghi presso le strutture in via Verdi, via Marconi e via della Cartiera di Villorba e via Tiepolo di Spresiano, sono ora al lavoro per raccogliere informazioni utili che consentano di identificare l’autore o gli autori delle incursioni notturne.