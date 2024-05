Mestrino. Nella notte entrano in azienda e portano via profilati di ottone del valore di 45 mila euro

MESTRINO (PADOVA) - Ladri in azione nella notte tra il 27 e il 28 maggio all'azienda Abz di via Torino a Mestrino. Ignoti dopo aver forzato il portone d'ingresso dell'attività, sono entrati all'interno con un furgone Fiat Ducato. Indisturbati hanno rubato profilati di ottone per un bottino che si aggira attorno ai 45mila euro.

Una volta completata l'opera sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Della razzia si sono accorti questa mattina i responsabili dell'azienda alla riapertura dell'attività. Il sopralluogo per il furto è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Padova che si sono subito messi alla ricerca dei responsabili. Al momento i diversi posti di controllo effettuati nelle immediate vicinanze dell'azienda di via Torino non hanno dato gli esiti sperati. Nessuno ha udito rumori sospetti. Chi è entrato in azione si è mosso con tutte le attenzioni del caso. La videosorveglianza sarà fondamentale per lo sviluppo delle indagini.