NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato. È l’accusa messa nero su bianco nell’avviso di chiusura indagini relativo all’inchiesta su Casa Zero, l’azienda di Nervesa della Battaglia, relativa a una lunga serie di lavori edilizi grazie al Superbonus 110% e in realtà mai eseguiti. La Procura contesta un conseguimento di crediti d’imposta fittizi per quasi 50 milioni di euro, poi ripartiti alle diverse società del gruppo e ceduti (per un importo di oltre 36 milioni) agli istituti di credito riuscendo così a monetizzare più di 7 milioni (somma che rappresenta il danno allo Stato). Otto in tutto gli indagati: si tratta di Fabio Casarin, legale rappresentante del Consorzio Casa Zero, Alberto Botter e Roberto Brambilla, gli amministratori di fatto, Massimiliano Mattiazzo, Andrea Pillon e Giorgio Feletto, ingegneri responsabili dell’asseverazione dell’esecuzione dei lavori, e Daniela e Alessandro Pacelli, consulenti del lavoro abilitati al rilascio del visto di conformità e all’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione di opzione per la cessione del credito.