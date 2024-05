PONZANO - Il cda di Benetton Group ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio 2023, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci il 18 giugno. Lo si apprende da fonti del gruppo. Alla riunione erano presenti anche il presidente Luciano Benetton e il ceo Massimo Renon. Il fatturato è pari a 1.098 milioni, l'ebit è in rosso di 113 milioni e la perdita netta è arrivata a 230 milioni dopo 150 milioni di svalutazioni. Il patrimonio netto di 105 milioni. L'azionista Edizione supporterà il piano di rilancio stanziando 260 milioni nei prossimi anni dopo i 350 milioni iniettati negli ultimi esercizi. Il nuovo ad sarà Claudio Sforza con un passato in Ilva, Poste e Wind.

LA RIUNIONE

E' iniziato nel primo pomeriggio di oggi, 28 maggio, a Ponzano Veneto (Treviso) il cda di Benetton Group, che doveva approvare i conti 2023, con una perdita operativa stimata in 230 milioni di euro. L'azionista Edizione, nei giorni scorsi, aveva già annunciato un intervento complessivo di 260 milioni in quattro anni a sostegno del piano di riorganizzazione e rilancio. Di questi, 150 milioni sono l'iniezione di liquidità immediata che Edizione metterà per coprire l'urgenza di cassa del gruppo tessile. La riunione è durata poco più di duee ore. Sul tavolo c'erano i conti del 2023 e l'addio del presidente Luciano Benetton che sarà presente all'assamblea dei soci del 18 giugno.