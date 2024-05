VITTORIO VENETO (TREVISO) - Colpo grosso alla Idrotermica Cosmo: una banda di ladri ha rubato un furgone dell'azienda carico di attrezzature, soprattutto condizionatori e caldaie. Un bottino ingente, da svariate decine di migliaia di euro, il cui valore esatto è ancora in corso di quantificazione.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 maggio, in via Martel, dove ha sede la ditta. Prima hanno scassinato con un piede di porco la porta d'ingresso, poi hanno rovistato negli uffici, come diversivo. Il vero bersaglio, infatti era il capannone con dentro l'attrezzatura. Una volta entrati, hanno caricato condizionatori e caldaie a bordo di uno dei furgoni aziendali e sono scappati tranciando i lucchetti del cancello. Il proprietario si è accorto del furto soltanto la mattina dopo. Sette mesi fa la ditta aveva subìto un tentativo di intrusione, finito in un nulla di fatto. Difficile dire se si tratti della stessa banda, che ora è riuscita là dove aveva fallito.

La sera precedente i malviventi (probabilmente un'altra banda) avevano razziato il Crazy Sport, il negozio di biciclette di via Menarè, usando un furgone a mo' di ariete per sfondare la vetrina. I carabinieri ora indagano per identificare i banditi. Intanto tra i cittadini sale la preoccupazione di fronte all'escalation di furti.