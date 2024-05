Ladri in un bar di Cison di Valmarino, entrano dalla finestra: rubati sigarette e denaro, anche dalle slot machines

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Furto in un bar di Cison di Valmarino: portate via sigarette e soldi. I ladri sono entrati nella notte tra il 27 e il 28 maggio, intorno alle 4, all'interno di un bar in località Tovena. Hanno rotto la finestra e sono entrati nel negozio portavo via tabacchi, denaro contante che era in cassa e quello delle slot machines forzate. Sono in corso le indagini del Carabinieri per trovare gli autori del colpo, al valgio anche i video del sistema di videosorveglianza.