VILLORBA (TREVISO) – Raffica di furti con spaccate a Lancenigo di Villorba. Tre le attività prese di mira nella notte da un ladro solitario. L’uomo, col volto nascosto sotto a un casco da moto, ha divelto un tombino e l'ha usato come ariete per frantumare le vetrine. Due i colpi andati a segno nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio: alla palestra Elysium e all’autoricambi Star di via Roma per un bottino complessivo di circa duemila euro.

Un terzo colpo, al negozio di biciclette Bike Me Experience di via Pacinotti, si è concluso con un nulla di fatto perché i vetri antisfondamento non hanno ceduto all’assedio.

Le telecamere dello store di bici hanno immortalato l’intera azione. I filmati, ora nelle mani dei carabinieri, saranno un elemento prezioso per identificare il responsabile. Gli inquirenti hanno già sospetti precisi: l’autore potrebbe essere lo stesso che la settimana scorsa ha svaligiato la pizzeria da asporto Hakuna Matata, sempre in via Roma, e che lo scorso settembre aveva svaligiato l’Atanor Bar di via Pacinotti, portando via il registratore di cassa. Un ladro seriale, dunque, che agisce in una zona circoscritta. Anche se, a giudicare dalla goffaggine di certi tentativi, il spetto è che si tratti di un balordo che ha bisogno di contanti.

IN SERIE

Secondo le ricostruzioni, il primo bersaglio è stato il negozio di ricambi auto. L’allarme è suonato alle 3.36 ma il titolare aveva il telefono staccato sicché alla Star srl si sono accorti del furto soltanto la mattina dopo. «Abbiamo trovato il vetro laterale spaccato e la cassa svuotata - raccontano dal negozio -. Dentro c’era l’incasso della giornata, circa 1.500 euro». Forse sperava in una cifra più sostanziosa. Non soddisfatto, si è spostato di qualche centinaio di metri per replicare il colpo.

I FILMATI

Alle 3.47 le telecamere del negozio Bike Me Experience (in passato già depredato di decine di biciclette) lo inquadrano nel piazzale. L’uomo non sembra avere fretta. Solleva un tombino, si posiziona davanti alla vetrata e lo usa a mo’ di ariete. Il vetro trema ma non cede. A quel punto il malvivente desiste, abbandona la pesante grata e si dirige verso il terzo obiettivo: la palestra di via Roma, pochi passi più in là. «Il vetro non ha fatto una piega, è antisfondamento - spiega il titolare Matteo Drusian -. Stamattina abbiamo trovato il tombino in parcheggio. Secondo me il responsabile aveva bisogno di un po’ di contanti. Mi pare l’azione di un balordo».

In palestra, invece, la vetrata ha ceduto sotto i colpi di un tombino, divelto dalla zona antistante. Una volta aperta la breccia, l’uomo ha puntato dritto alla cassa. All’interno c’era qualche centinaio di euro. Il ladro se li è intascati e si è dileguato. Per lo staff, ieri mattina, è stato un risveglio amaro: si sono accorti del furto alle 7.30, quando hanno aperto il locale.

Oltre all’ammanco di cassa, le attività colpite devono provvedere ora alle spese di riparazione. Le vittime hanno presentato denuncia ai carabinieri, che stanno stringendo il cerchio sul responsabile. La speranza dei commercianti è che lo fermino prima che possa colpire altre attività, lasciandosi alle spalle una scia di danni.