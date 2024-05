TREVISO - Sono almeno un migliaio le multe fatte negli ultimi due mesi lungo la tangenziale di Treviso dagli autovelox fissi che, nonostante la tempesta perfetta nata dopo la sentenza della Corte di cassazione che ne metteva in dubbio la legittimità, hanno continuato imperterriti a funzionare e fare il loro dovere. Sono state tutte raccolte dalla Polizia locale, catalogate e congelate in attesa che si risolvesse il nodo legislativo che le metteva a rischio di ricorsi. E adesso che il nuovo Codice della Strada è stato varato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e annunciato il decreto legge che risolve il problema dell’omologazione, inizieranno a essere spedite. Da quando l’utilizzo degli autovelox è stato messo in discussione, soprattutto in tangenziale c’è stato una sorta di “liberi tutti”: la paura degli autovelox è venuta meno e le velocità di percorrenza sono aumentate. Ma gli occhi elettronici, come annunciato più volte da Ca’ Sugana, sono sempre rimasti in funzione. E hanno colpito senza risparmiare nessuno.

La svolta

Il sindaco Mario Conte, finito nel bel mezzo della polemica dopo che il giudice di pace trevigiano aveva annullato una multa fatta in tangenziale con l’occhio elettronico e la Suprema Corte gli aveva data ragione bocciando il ricorso di Ca’ Sugana, accoglie positivamente le novità in arrivo. Il nuovo Codice delle Strada disciplina l’uso degli autovelox mettendo dei paletti. Ma soprattutto il decreto legge che verrà emanato nei prossimi giorni (probabilmente entro la fine della settimana) andrà ad equiparare autorizzazione ministeriale all’omologazione dei rilevatori di velocità e resterà in vigore fino a quando non saranno fissati i criteri tecnici da osservare per questo tipo di certificazione. In buona sostanza: il parere del Ministero, al momento, è vincolante.

L'analisi

«Per noi, col nuovo Codice della Strada, non cambia praticamente nulla - osserva Conte - i nostri autovelox fissi sono quelli posizionati nella tangenziale, ben visibili, e che hanno come unico obiettivo quello di limitare la velocità degli automobilisti. Sono sempre rimasti accesi e continueranno a lavorare. Tutte le altre postazioni di rilevamento della velocità verranno utilizzate con la presenza della Polizia locale. Nel caso in cui non dovessero essere rispettati i limiti, gli automobilisti verranno sanzionati sul momento dalle nostre pattuglie». E non appena il decreto legge sull’omologazione verrà pubblicato, partiranno anche le multe fatte nelle ultime settimane e rimaste ferme in attesa di sviluppi. Il sindaco approva anche le regole del nuovo Codice: «È un Codice di buon senso che regolamenta l’installazione di autovelox nel nostro territorio – osserva - ha come obiettivo aumentare la sicurezza ed evitare che ci siano salassi per i nostri cittadini cancellando le situazioni ambigue». Il sindaco elenca le novità: «Non si potranno mettere più autovelox nello stesso tratto o applicare repentini cambi dei limiti di velocità che possono indurre gli automobilisti a prendere la multa. È stata fatta un po’ di chiarezza. Ritengo che il ministro abbia fatto un buon regolamento». E poi il caso autorizzazione-omologazione: «Una volta pubblicato il nuovo Codice della Strada, nei giorni successivi, verrà portato avanti un Decreto Legge per mettere fine a quei contenziosi che hanno, tra l’altro, visto come protagonista il comune di Treviso. Verrà equiparata l’omologazione all’autorizzazione ministeriale in attesa che vengano chiariti i criteri e i parametri di omologazione. Quindi, fino a quando non sapremo come omologare questi autovelox, tutti gli quelli autorizzati dal ministero saranno anche considerati omologati».