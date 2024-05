MESTRE - Uno stillicidio continuo: offese, bigliettini pieni di cattiverie, l’esclusione dalle feste di compleanno, dispetti continui. Al punto che una bambina non vuole più andare alla scuola primaria e la mamma non ha altra scelta se non tenerla a casa e portarla in classe solo per le verifiche.

«E pensare che mia figlia è una bambina che ama studiare e andare a scuola - racconta la mamma - ma ultimamente mi ha detto proprio “mamma, non ce la faccio più”. Ieri l’ho portata perché ci teneva a seguire l’ultima lezione sull’analisi logica ma fino a fine anno andrà in classe solo se ci sono compiti o verifiche».